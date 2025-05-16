Творческий коллектив из Истры стал победителем международного конкурса

Один из постановок называется «Фестиваль для царя Салтана», сценарий написала Ольга Назарова по мотивам сказок Александра Пушкина. Второй спектакль — «Глупый король Елисей», написан тоже по мотивам сказок, но уже Корнея Чуковского. Авторство также принадлежит Ольге Назаровой. Благодаря этим двум постановкам коллектив «Лучик» занял первое место в номинации «Театральное искусство».

Напомним, в прошлом году «Лучик» стал победителем XXXIII международного фестиваля детско-юношеского творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству — Ассамблея Искусств». Ребята были признаны лучшими в конкурсе чтецов в номинации «Театральная реприза».