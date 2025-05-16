Творческий коллектив из Истры стал победителем международного конкурса

Театрально-творческий коллектив «Лучик» Первомайской школы победил в открытом квалификационном международном проекте «Таланты России». Артисты представили на суд жюри два авторских спектакля.
Один из постановок называется «Фестиваль для царя Салтана», сценарий написала Ольга Назарова по мотивам сказок Александра Пушкина. Второй спектакль — «Глупый король Елисей», написан тоже по мотивам сказок, но уже Корнея Чуковского. Авторство также принадлежит Ольге Назаровой. Благодаря этим двум постановкам коллектив «Лучик» занял первое место в номинации «Театральное искусство».
Напомним, в прошлом году «Лучик» стал победителем XXXIII международного фестиваля детско-юношеского творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству — Ассамблея Искусств». Ребята были признаны лучшими в конкурсе чтецов в номинации «Театральная реприза».
Дорожные ограждения отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья
Три человека и четыре организации попали в обновленный реестр иноагентов
Подростка с критически низкой массой тела спасли в МОЦОМД
В Кремле анонсировали возможный международный телефонный разговор вечером
Водитель иномарки насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье
Жители Солнечногорска смогут перейти на электронные квитанции по оплате ЖКУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте