Творческий коллектив из Богородского округа стал победителем международного конкурса

Подведены итоги Международного конкурса «15 стран Мира» от фонда творческих интеллектуальных событий «Жар-Птица России». Руководитель творческого объединения «PRO Театр» Ирина Климова, а также весь состав стали победителями. А их музыкальный спектакль «В лесу прифронтовом» объявлен лауреатом I степени.

Постановка основана на музыкальном и поэтическом материале, созданном в годы Великой Отечественной войны.

Творческое объединение также занесли в Красную Книгу «Будущее России». В нее попадают все участники, которые заняли первые места и Гран-при.

«PRO Театр» состоит из вокального коллектива «Поющие сердца» и танцевального клуба для людей элегантного возраста «Танцевальная веранда». Для участников проводятся мастер-классы с приглашенными актерами Московского областного театра драмы и комедии, а также семинары-практикумы «Основы театрального искусства» и «Основы актерского мастерства» с выдачей именных сертификатов.