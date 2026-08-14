Творческий флешмоб для жителей запустили в Дмитровском округе

Михаила Шувалова вдохновил видеоролик о Дмитрове, который ему прислали молодые жители округа. Глава муниципалитета решил предложить и другим горожанам показать Дмитров и его окрестности своими глазами.

Продолжительность видео должна составлять от 40 секунд до 1,5 минуты. В кадр могут попасть малоизвестные уголки округа, любимые места, природа и городские пейзажи, спортивные события, праздники, прогулки, встречи с друзьями или необычные виды, снятые, например, с воздушного шара. Главное условие — передать атмосферу Дмитровского округа искренне, без шаблонов и фильтров.

«Давайте вместе покажем, какой Дмитровский округ живой, красивый и любимый. Пусть о нем знают далеко за его пределами!» — обратился к жителям Михаил Шувалов.

Готовый ролик необходимо разместить на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #ДмитровВКадре или отправить Михаилу Шувалову в личные сообщения. Самые интересные и оригинальные работы глава округа опубликует на своих страницах в социальных сетях с указанием авторов.