Творческий флешмоб для воспитанников детских садов прошел в Котельниках

В Котельниках прошла тематическая неделя «Взаимодействие с родителями» в рамках масштабного регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада». В рамках инициативы провели творческий флешмоб «Дом моей семьи».

В детских садах организовали выставки работ воспитанников учреждений и их родителей. Каждая рассказывала историю о доме, близких и семейных традициях. Дети с удовольствием создали поделки.

В администрации городского округа Котельники отметили, что проект «Предшкола: стандарт детского сада» направлен на сотрудничество педагогов и родителей, основанное на уважении, партнерстве и интересе к ребенку. Такие мероприятия создают воспитательное пространство, где учреждения дошкольного образования и их семьи помогают ему развиваться гармонично. Взрослые и дети учатся лучше понимать друг друга и открывать новые грани общения.

