Творческий фестиваль ко Дню матери прошел в Доме культуры в Щелкове

Фестиваль проходил в три этапа. Первый продлился до 4 ноября по заявкам всех желающих, а с 5 ноября по 27 ноября женщины участвовали в подготовительном периоде. Для мам проводили репетиции, мастер-классы, фотосессии и интервью.

В финале выступили восемь участниц: Марценюк Вероника, Плаксина Варвара, Иванова Елена, Шалашова Дарья, Боброва Мария, Волегова Юлия, Михайлова Елена и Голованова Анастасия. Каждая представила визитку, рассказала свою историю и продемонстрировала талант.

Финалисткам и победителям вручили подарки от спонсоров. Приз зрительских симпатий забрала Мария Боброва.