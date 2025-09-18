Творческий фестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Балашихе

Фестиваль прошел во Дворце культуры в Балашихе. В нем приняли участие представители 16 округов Подмосковья. Для них организовали творческие мастер-классы и выставки живописных, прикладных и флористических работ.

Во Дворце культуры также организовали фото-зону и ярмарку изделий ручной работы. В завершение для гостей прошел концерт с участием творческих коллективов и участников «Активного долголетия».

«Фестиваль еще раз подтвердил, что искусство — это универсальный язык, способный объединять людей разных возрастов и профессий, дарить вдохновение и радость созидания. Организаторы благодарят всех участников и гостей за создание незабываемой атмосферы творчества и вдохновения», — сказали в ведомстве.