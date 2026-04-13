Творческий дуэт представит экспозицию в Совете Федерации

14 апреля в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации МАУК «КВК «Знаменское-Губайлово» откроет экспозицию произведений живописи «Цветные письма в будущее». В ней будут представлены работы известных российских авторов — супругов Константина Мирошника и Натальи Кургузовой-Мирошник. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, посетители смогут увидеть 40 картин творческого союза.

Особенность этого дуэта в уникальной манере совместного исполнения картин двумя мастерами одновременно. Супруги вместе определяют тему полотна, собирают материал и работают над картиной от начального этапа композиции до завершающего штриха. Каждая работа создается в режиме непосредственного взаимодействия обоих участников.

Константин Мирошник — художник-живописец, поэт, музыкант, педагог, член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО. Он окончил с отличием Российскую академию живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова, затем защитил диссертацию. В середине девяностых принимал участие в росписи Храма Христа Спасителя.

Наталья Кургузова-Мирошник после окончания с отличием художественной школы при МГАХИ им. В. И. Сурикова поступила в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова. Она является членом Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО и доцентом кафедры живописи и рисунка в этой академии.

Выставка продлится до 12 мая и призвана продемонстрировать публике оригинальный подход творческой пары.