Творческий ансамбль из Чехова стал лауреатом международного фестиваля

Вокальный ансамбль «Новые голоса» Дома культуры «Энергия» муниципального округа Чехов триумфально выступил на международном фестивале-конкурсе «Карнавал мелодий». Об этом рассказали в Культурно-творческой дирекции округа.
Участники объединения продемонстрировали творческий номер «Колокола» в номинации «Эстрадный вокал/14-15 лет». За высокое мастерство и артистизм вокалистам вручили диплом лауреата первой степени и специальный приз «Симпатия жюри». Преподаватель ансамбля Ольга Лахтикова получила диплом «Лучший руководитель».
Эти выступления подтверждают высокий уровень исполнительского мастерства коллектива и его вклад в культурную жизнь округа. Поддержка местного сообщества и любителей народного творчества вдохновляет артистов на новые свершения, и они надеются на будущие победы и яркие выступления.
Ансамбль «Новые голоса» был создан в 2020 году на базе «Чеховского городского театра», а с 2021 года продолжил свою деятельность уже в «Культурно-творческой дирекции» Дома культуры «Энергия».
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