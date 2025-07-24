Творческие занятия для детей прошли в культурном центре в Ершове

Во время летних каникул в культурном спортивно-досуговом центре организовали увлекательные мероприятия. На втором этаже библиотеки провели уроки по изобразительному искусству, где дети развивали свои творческие способности.

Руководитель изостудии «Рисовашки» Светлана Евтушенко вместе с заслуженным художником России Виктором Демьянчуком делятся с детьми своими опытом и знаниями. На уроках они выбирают сюжеты для творчества, фантазируют и создают настоящую живопись. Дети пишут красками, которые изготавливает художница из Звенигорода Анна Смирнова в своей домашней лаборатории. Это позволяет ребятам использовать качественные и безопасные материалы.

Кроме того, в библиотеке открыта музейная выставка в память об Антоне Чехове, которую организовала Светлана Евтушенко. Это хорошая возможность для всех желающих познакомиться с творчеством писателя и его биографией.

Такие занятия проходят в центре регулярно — каждую среду в 14:00. Встречи способствуют развитию общения, творчества и активности среди детей и помогают провести летние каникулы с пользой.