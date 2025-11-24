Творческие встречи и мастер-классы пройдут в парках Серпухова с 24 по 30 ноября

В Серпухове пройдет неделя активных мероприятий в парках. С 24 по 30 ноября в парках городского округа Серпухов состоится 13 регулярных мероприятий, ориентированных на все возрастные группы.

Особое внимание стоит уделить фестивалю-конкурсу молодых талантов «Яркий Я», который пройдет 29 ноября в 17:00 в парке имени Олега Степанова. А 30 ноября в парке Принарский запланированы тематические мероприятия, посвященные Дню матери, включая квест «Успеть за 24 часа» и мастер-классы по созданию подарков для мам.

Горожан и гостей ожидает разнообразие активностей, включая скандинавскую ходьбу, занятия студии исторических танцев «Ренессанс», игровые программы, творческие встречи и мастер-классы.

Каждый сможет найти занятие по душе и провести время с семьей на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.