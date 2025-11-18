Творческие встречи и мастер-классы пройдут в парках Серпухова на этой неделе

Парки Серпухова приглашают жителей и гостей городского округа посетить еженедельные мероприятия. С 17 ноября по 23 ноября пройдет 13 регулярных мероприятий.

В парках жителей и гостей города ждет много различных мероприятий: скандинавская ходьба, занятия студии исторических танцев «Ренессанс», игровая программа, творческие встречи, игротека, игротанцы, мастер-класс по твистингу, интерактивный кукольный театр, спортивное ориентирование, полоса препятствий.

Так, 22 ноября в 12:00 в парке имени Олега Степанова состоится патриотическое мероприятие «Молодые патриоты Отечества». В программе мероприятия: концертная программа, мастер-класс Триколор», сбор гуманитарной помощи, раздача горячего чая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.