Творческие вечера и концерты ко Дню матери прошли в Воскресенске

В последнее воскресенье ноября Россия отметила День матери — праздник, который вдохновляет и поддерживает матерей, подчеркивая важность материнства в обществе. В Воскресенске в честь этого события были организованы концерты и вечера отдыха в различных учреждениях культуры.
Мероприятия прошли в городских и сельских Дворцах и Домах культуры, включая ДК «Химик», Центр культуры и досуга «Москворецкий», а также в ДК села Барановское, Ашитково, Федино, ДК «Гармония» и в ДК микрорайона Красный Холм города Белоозерский.
Артисты разных возрастов старались сделать этот день незабываемым для дорогих мам.
Праздничные программы, наполненные талантливыми выступлениями, оставили яркие впечатления у зрителей и подарили возможность еще раз выразить благодарность матерям за их поддержку и безмерную любовь.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте