Творческие смены для детей пройдут в Воскресенске летом

Управление культуры округа организовало летние мероприятия на базе учреждений культуры и парков. Занятия помогут детям интересно и с пользой провести каникулы.

В июне во дворце культуры «Химик» стартует «АРТ-смена». Участников ждут зарядка, игры, творческие классы (хореография, вокал, театр), мастер-классы и прогулки по парку усадьбы Кривякино.

В центре культуры и досуга «Москворецкий» в рамках смены «Территория творчества» проведут зарядку на свежем воздухе, показ мультфильмов, мастер-классы, настольные и подвижные игры, дискотеку и чаепитие.

В июле дворец культуры «Юбилейный» откроет летнюю творческую лабораторию «Яркий я» с зарядкой, квестами, экскурсиями, кинопоказами и мастер-классами по рукоделию, хореографии, вокалу и живописи.

Дворец культуры «Цементник» подготовил для детей смену «Цемми», где гармонично сочетаются активный отдых, творчество и развитие: логические игры, танцы, эстафеты, уютные киносеансы с любимыми мультфильмами.