Творческие мастерские провели для одаренных детей в Подмосковье

Одаренные дети Подмосковья приняли участие во Всероссийском проекте «Новое передвижничество». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, с 24 по 28 октября на базе художественных и музыкальных школ региона прошли творческие мастерские для юных талантов.

Занятия организовали в детских школах искусства в Электростали и Озерах, а также в музыкальном колледже в Коломне. Ребята из Коломны, Мытищ, Воскресенска, Егорьевска и Электростали участвовали в мастер-классах по изобразительному искусству и музыкальному исполнительству, а также в методических семинарах.

Особый интерес вызвало занятие с профессором Московской государственной консерватории Максимом Филипповым, который помог студентам отработать нюансы исполнения и рассказал о секретах профессионального роста. Мастер-классы по живописи провели художники, преподаватели Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Ксения Воронова и Алексей Мальцев.

Проект «Новое передвижничество» существует с 1991 года и охватывает более 100 городов России. Его цель — поддержка молодых талантов, развитие творческих навыков и популяризация классического искусства среди молодежи.