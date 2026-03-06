Творческие мастерские для детей проведут парки Воскресенска

Парки городского округа Воскресенск приглашают жителей и гостей на мероприятия, которые пройдут с 9 по 15 марта. Гостей ждут творческие мастерские, игровые программы, экскурсии и занятия по рубке шашкой.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет организуют познавательные беседы и творческие мастерские в павильоне около фонтана, а также игровые программы на главной площади. Взрослые и подростки смогут освоить старинное боевое искусство на занятиях по рубке шашкой у лабиринта.

Для гостей старше 12 лет доступны экскурсии «Жемчужина Воскресенска» (по предварительной записи). Также для всех желающих пройдут интерактивные программы с мастер-классами: «Как появились буквы», «Тайна русского кокошника», «Барышня-матрешка», «На них все держится», «Былинные герои», квест «Птичьи суперспособности» и другие.

Запись на программы и экскурсии осуществляется по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн.

Парк «Москворецкий» приглашает жителей и гостей Воскресенска на разнообразные мероприятия во вторую неделю марта. Для детей подготовили игровые программы, веселую зарядку, мастер-классы и познавательные беседы, а любителей активного образа жизни ждут занятия в «ИгроКлубе» и северная ходьба.

Во вторник для юных гостей пройдет игровая программа, также все желающие смогут поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей состоится «Веселая зарядка» (0+). В четверг в павильоне запланированы мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+), а участники программы «Активное долголетие» и все любители активного отдыха смогут позаниматься северной ходьбой.

Организаторы напоминают, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий. Следите за актуальными афишами.