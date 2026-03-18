Творческие мастер-классы проведут в музее в Звенигороде 22 и 29 марта

Звенигородский музей-заповедник откроет свои двери для юных посетителей и их родителей. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что специально для детей организаторы подготовили серию увлекательных творческих занятий.

Такие походы в Звенигородский манеж уже успели стать хорошей семейной традицией: пока дети погружаются в мир искусства на мастер-классах, взрослые могут спокойно насладиться одной из главных выставочных премьер Подмосковья — экспозицией «Рерих. В поисках «Небесного Звенигорода».

Первая встреча состоится 22 марта и будет посвящена глубокой древности. На мастер-классе «Художники ледникового периода» детям предложат почувствовать себя живописцами. Под руководством наставников они научатся изготавливать краски из природных материалов, следуя рецептам, которым тысячи лет, а затем создадут рисунки в стиле первобытных людей.

В тот же день пройдет еще одно занятие — «От мысли к образу: творчество по цитатам Николая Рериха». Оно рассчитано на подростков и взрослую аудиторию. Вместе с педагогом и руководителем звенигородской студии «Колокольчик» Юлией Баженовой участники сначала обсудят необычную цветовую гамму полотен художника, а затем попробуют сами написать работу гуашью, вдохновляясь его идеями.

Следующие выходные, 29 марта, тоже обещают быть интересными. Манеж приглашает всех желающих на мастер-класс «Тайны древней керамики». Гости узнают, как появилась первая посуда и чем ее украшали наши предки. Но это не просто лекция — каждый сможет вылепить из пластилина собственный сосуд по старинной технологии и нанести на него орнамент.

Важно помнить, что у занятий разные возрастные ограничения: есть программы для детей от семи лет, а есть и те, что предназначены для участников старше 16.

Чтобы выбрать подходящий мастер-класс и записаться, нужно зайти на официальный сайт Звенигородского музея-заповедника, где опубликована вся подробная информация.