Творческие мастер-классы для мам проведут в роддомах Подольска

Первый мастер-класс по созданию традиционной русской куклы-колокольчик организовали в роддоме городского округа Подольск. Его провела руководитель группы раннего развития «Аистенок» сельского Дома культуры «Молодежный» Елена Козленкова.

Молодые мамы узнали об истории возникновения изделия и его символизме: сделанная из лоскутов ткани кукла-колокольчик — это символ радости и веселья. Древние люди верили, что такой оберег защитит их семью от зла, болезней и бед, принесет в дом хорошее настроение и развеет невзгоды.

Роженицам для творчества предоставили все необходимые материалы. Перед занятием Елена Козленкова рассказала собравшимся о технике изготовления куклы.

Каждая мастерица по итогу занятия получила свою уникальный оберег. Ранее в роддоме молодых мам учили создавать талисман достатка и сытости в доме — куклу-зерновушку.

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