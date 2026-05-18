Творческие коллективы выступили с отчетным концертом в Павловском Посаде

17 мая в Доме культуры «Большедворский» в Павловском Посаде прошел отчетный концерт коллективов «Феерия», «Дворяночка» и вокальной студии «Ностальгия». Артисты представили зрителям танцевальные и вокальные номера, подготовленные по итогам творческого сезона.

На сцене Дома культуры выступили участники разных возрастов — от школьниц до представителей старшего поколения. Концертная программа объединила современные танцевальные постановки, народные композиции и популярные песни. В зале собрались родственники артистов, жители округа и постоянные зрители творческих коллективов.

Танцевальный коллектив «Феерия» существует с 2008 года. Его руководителем все это время остается Ирина Ирвачева. Сегодня в студии занимаются девочки от 7 до 17 лет. За годы работы коллектив подготовил несколько десятков постановок, многие из которых вошли в программу отчетного концерта. Зрителям показали номера «Бабл гам», «Нити вселенной», «Женский род», «Сложный страйк» и другие композиции.

«Для меня это возможность раскрыть себя, научиться работать в команде и выходить на сцену. Мы очень дружны и всегда поддерживаем друг друга. Сейчас сезон завершился, но мы уже готовимся к следующему», — рассказала участница коллектива.

Вокальная студия «Ностальгия» работает в Доме культуры с 2013 года. Коллектив регулярно участвует в городских концертах и праздничных программах. Руководитель студии Ольга Титова отметила, что за годы совместной работы участники стали настоящей творческой семьей. В репертуаре артистов есть как сольные номера, так и совместные выступления.

«Наш коллектив знают во многих учреждениях культуры округа. Для нас очень важна поддержка зрителей и семей. Мы стараемся радовать публику новыми песнями и концертами», — рассказала Ольга Титова.

Танцевальная группа «Дворяночка» появилась в 2020 году. Коллективом руководит Людмила Чистякова. Участницы выступают в рамках программы «Активное долголетие» и исполняют танцевальные номера под ритмы «Зумбы». Артисты регулярно участвуют в окружных и областных концертах.

Концерт завершил творческий сезон в Доме культуры «Большедворский». Зрители поблагодарили артистов продолжительными аплодисментами и поздравили коллективы с успешным выступлением.