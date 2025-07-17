Творческие коллективы Воскресенска успешно защитили свои звания

Успешное подтверждение и присвоение званий «Народный» и «Образцовый» состоялось у ряда любительских коллективов культурно-досуговых организаций городского округа. Руководители и участники продемонстрировали высокий художественный уровень и исполнительское мастерство.

Звания «Народный» и «Образцовый» присваиваются постоянно действующим коллективам художественной самодеятельности, достигшим высокого художественного уровня в своей творческой и исполнительской деятельности. И этот уровень регулярно нужно подтверждать. Воскресенские творческие коллективы постоянно обновляют репертуар, находятся в постоянном поиске, активно используют как традиционные, так и новые выразительные средства.

Свои звания подтвердили народные коллективы: ансамбль народного танца «Сувенир» (руководитель Мария Тышецкая); оркестр народных инструментов «Метелица» (руководитель Владимир Черкасов); ансамбль народного танца «Карусель» (руководитель Марина Мезинова); вокальный ансамбль «Надежда» (руководитель Валентина Якунина) — все из ДК «Химик»; а также ансамбль барабанщиков «Акцент» из ДК «Цементник» (руководитель Вадим Зинченко) и вокальный ансамбль «Созвездие» ДК «Юбилейный» (руководитель Анастасия Комарова).

Образцовые коллективы ДК «Химик» — фольклорный театр «Жемчужинка» (руководитель Елена Валенкова) и студия цирковой гимнастики «Грация» (руководители Наталия Учеваткина и Владислав Голобородько) — также доказали свой высокий уровень.