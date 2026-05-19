Творческие коллективы Воскресенска стали лауреатами всероссийских конкурсов

Коллективы и учащиеся учреждений культуры и искусства Воскресенского округа стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов в Москве, Коломне и Раменском. Они завоевали награды разных степеней и специальные дипломы за исполнительское мастерство и патриотическую тематику.

Воспитанники и педагоги учреждений культуры округа представили свои номера на нескольких конкурсных площадках. Выступления прошли в Москве, Коломне и Раменском, где участники показали вокальные и хореографические программы. Жюри отметило высокий уровень подготовки и разнообразие репертуара.

Коллектив современного и эстрадного танца «Незабудки» из ДК «Цементник» МУ «Центр развития культуры» получил диплом лауреата 2 степени на международном детском конкурсе Level Up Kids в Москве. Вокальная студия «Непохожие» этого же учреждения выступила на всероссийском фестивале «Моя Россия» в Коломне.



«Для наших воспитанников важно не только участие, но и возможность расти через конкурсы и обмен опытом с другими коллективами», — рассказала руководитель вокальной студии «Непохожие» Елена Перегудова.

Образцовый коллектив «Вокальная студия „Радуга“ из ДК „Гармония“ МУ „Культурно-досуговый центр“ также вошел в число победителей III Всероссийского фестиваля-конкурса „Наследие нации“, который прошел в Раменском. Трио „Карусель“ получило специальный диплом за исполнение произведения патриотической направленности.

Учащиеся Воскресенской детской школы искусств № 5 успешно выступили на I Военно-патриотическом фестивале «Любовь святая» в Коломне. Фестиваль был посвящен памяти Куликовской битвы и подвигам русских воинов.

По итогам выступлений лауреатами 1 степени стали Тимофей Калимулин, вокальный ансамбль «Соловушка» и хореографический коллектив «Фантазия». Лауреатами 2 степени признаны солисты коллектива «Фантазия» Алена Журова, Ева Смирнова и Алена Арзамасцева. Диплом лауреата 3 степени получил Иван Блинков, который выступил как пианист и вокалист.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили благодарность педагогам за вклад в развитие детского творчества.