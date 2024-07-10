Творческие коллективы в Воскресенске защитили звания народных и образцовых

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В городском округе Воскресенск четыре коллектива из культурно-досуговых организаций подтвердили звания «Народный» и «Образцовый». Они присваиваются постоянно действующим коллективам художественной самодеятельности.

Среди них народные коллективы «Театр песни „Остров“», «Хор русской песни „Русь“», вокальная студия «Гармония» и образцовый коллектив «Фольклорный театр „Вечерка“.

Кроме того, вокальной студии «Радуга» под руководством Можаровой Светланы Александровны, присвоено звание «Образцовый» коллектив.

Отметим, что деятельность этих коллективов способствует распространению культурных традиций, формированию нравственных ценностей и развитию эстетического восприятия у жителей города. Руководители, вокалисты и артисты активно привлекают общественность к искусству, представляя лучшие образцы отечественной и мировой культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте