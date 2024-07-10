Творческие коллективы в Воскресенске защитили звания народных и образцовых

В городском округе Воскресенск четыре коллектива из культурно-досуговых организаций подтвердили звания «Народный» и «Образцовый». Они присваиваются постоянно действующим коллективам художественной самодеятельности.

Среди них народные коллективы «Театр песни „Остров“», «Хор русской песни „Русь“», вокальная студия «Гармония» и образцовый коллектив «Фольклорный театр „Вечерка“.

Кроме того, вокальной студии «Радуга» под руководством Можаровой Светланы Александровны, присвоено звание «Образцовый» коллектив.

Отметим, что деятельность этих коллективов способствует распространению культурных традиций, формированию нравственных ценностей и развитию эстетического восприятия у жителей города. Руководители, вокалисты и артисты активно привлекают общественность к искусству, представляя лучшие образцы отечественной и мировой культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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