Творческие коллективы со всей России выступили на фестивале в Павловском Посаде

Необычный фестиваль-карнавал впервые прошел в Павловском Посаде. На мероприятие в парке «Меленки» приехали коллективы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Владимира, Архангельска и многих других городов России.

Фестиваль«ТекСТИЛЬный Посад» включал не только красочное карнавальное шествие участников в ярких костюмах, но и обширную концертную программу. А изюминкой праздника стало дефиле, где выбирали лучшие образы.

На мероприятии выступили с теплыми словами обращения к собравшимся первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов, руководитель Фонда сохранения и развития культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей, исторической памяти «Уникальная страна» Валерий Богомолов, депутат областной думы Линара Самединова и многие другие.

Все желающие могли приобрести изделия ремесленников, художников и текстильных предприятий на устроенной организаторами ярмарке.

Текстильный фестиваль неслучайно состоялся именно в Павловском Посаде, где работают основанные еще в XIX веке предприятия легкой промышленности.

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