Творческие коллективы Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию

С октября начнется прием заявок на участие во всероссийской сетевой акции в рамках фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Творческие коллективы Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

До этого момента в регионах могут провести отборочные этапы конкурса, чтобы поддержать лучших представителей сельских домов культуры и клубов.

Заявки на участие можно подать через сайт Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

Напомним, в начале лета в Москве состоялось одно из значимых событий для аграрного сектора страны — II Всероссийский форум «Труженики села», который прошел в Национальном центре «Россия» и в Совете Федерации. На мероприятии собрались представители всех регионов России, чтобы обсудить развитие сельских территорий, укрепление традиций и поддержку тех, кто трудится на земле.

Форум не только стал площадкой для диалога и обмена опытом, но и дал старт XI Фестивалю православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Торжественное открытие прошло с концертом под девизом «Россия, вперед!».

Совет Федерации традиционно участвует в организации и проведении фестиваля. В своем обращении к участникам и организаторам его председатель Валентина Матвиенко подчеркнула особую значимость проекта.