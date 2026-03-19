Творческие коллективы Подмосковья пригласили на вокальный конкурс
Вокальный конкурс «Фатьяновские соловьи» проведут в ЦФО в этом году. В нем могут принять участие исполнители и творческие коллективы от 16 до 35 лет.
Конкурс посвящен сохранению и популяризации творчества поэта-песенника Алексея Фатьянова, поддержке талантливой молодежи и укреплению связей между регионами Центрального федерального округа.
Конкурс проведут в три тура. Первый продлится с 5 марта по 29 мая, второй — в июне. В финале в июле подведут итоги и присудят призовые места.
Победитель получит 100 тысяч рублей, лауреат второй степени — 70 тысяч, третьей степени — 50 тысяч. Всем финалистам вручат дипломы участника.
