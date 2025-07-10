Творческие коллективы из Раменского провели концерт в социальном центре

Подопечные Доброго дома «Раменский» стали зрителями праздничного концерта в честь Дня семьи, любви и верности. Его организовал местный центры культуры на базе учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Творческие коллективы Раменского муниципального округа показывали свои лучшие номера и поднимали настроение всем присутствующим.

Исполнители дворца культуры имени Воровского подготовили насыщенную программу из душевных песен о любви, дружбе и семейных ценностях. Зрители с удовольствием подпевали артистам, а некоторые даже пускались в пляс.

Многие из подопечных социального центра, говорят сотрудники, не имеют близких родственников, поэтому концерт в их честь в День семьи, любви и верности стал особенно символичным событием. Им было очень важно чувствовать себя частью большой семьи, где каждый может рассчитывать на заботу и внимание.