Творческие коллективы из Одинцова подтвердили почетные звания

Министерство культуры и туризма Московской области дало высокую оценку уровню, на котором работают и выступают творческие коллективы из Одинцовского городского округа. Звание «Народный» присвоили ансамблю народной песни «Кумушки».

Любительский творческий коллектив «Кумушки» относится к культурно-спортивному досуговому центру «Ершовское». Также подтверждено звание «Образцовый» коллективу «Детская эстрадная студия „Нейна“ из культурно-досугового центра „Максимум“ и коллективу „Хореографическая студия „Магнифико-шоу Дэнс“ из Одинцовского городского Дома культуры „Солнечный“.

Помимо подтверждения, ряд коллективов из Одинцовского округа получили почетные звания впервые. Звание «Образцовый» присвоено вокально–хоровой студии «Нотки» из культурно-спортивного досугового центра «Ершовское» и театру-студии «Крылья» театрального центра «Жаворонки». Всего этих высоких званий удостоены пятнадцать коллективов из Одинцовского округа.