Творческие коллективы из Лобни завоевали Гран-при международного конкурса

В Волгограде прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Солнечный круг». Хореографический ансамбль народного танца «Лыченица», вокальный квартет «Подружки» и солистки Дарья Померко, Арина Анохина и Лариса Абабкова из Лобни выиграли Гран-при творческого состязания.
Ансамбль «Лыченица» Дома культуры «Красная Поляна» из Лобни представил жюри и зрителям несколько номеров. Казачий танец «Эх, казачка» в исполнении солистки Арины Сидоренко и русский танец «Дружки-ладушки» в исполнении дуэта Екатерины Абабковой и Дарьи Родиной завоевали Гран-при конкурса.
В международном фестивале приняли участие и вокалистки студии Ларисы Абабковой из Лобни. Высшую награду также получили Квартет «Подружки» и солистки Дарья Померко, Арина Анохина и Лариса Абабкова. Дипломы лауреатов I степени вручили Элине Пилоян, Софье Каплий и Дарье Родиной.
Благоустройство 200 дворов завершили в Подмосковье
Выставку в честь художника Виктора Борисова-Мусатова открыли в Серпухове
Мишустин объявил о ежегодной выплате для работающих родителей
В Польше похоронили мечту Украины об ускоренной евроинтеграции
Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Серпухове
Ученых из Подмосковья пригласили на конкурс инновационных агропроектов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте