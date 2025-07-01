Творческие коллективы из Лобни завоевали Гран-при международного конкурса

В Волгограде прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Солнечный круг». Хореографический ансамбль народного танца «Лыченица», вокальный квартет «Подружки» и солистки Дарья Померко, Арина Анохина и Лариса Абабкова из Лобни выиграли Гран-при творческого состязания.

Ансамбль «Лыченица» Дома культуры «Красная Поляна» из Лобни представил жюри и зрителям несколько номеров. Казачий танец «Эх, казачка» в исполнении солистки Арины Сидоренко и русский танец «Дружки-ладушки» в исполнении дуэта Екатерины Абабковой и Дарьи Родиной завоевали Гран-при конкурса.

В международном фестивале приняли участие и вокалистки студии Ларисы Абабковой из Лобни. Высшую награду также получили Квартет «Подружки» и солистки Дарья Померко, Арина Анохина и Лариса Абабкова. Дипломы лауреатов I степени вручили Элине Пилоян, Софье Каплий и Дарье Родиной.