Творческие коллективы из Химок получили 4 стипендии губернатора | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 17:29 Творческие коллективы из Химок получили 4 стипендии губернатора

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Воспитанников и творческие коллективы Центральной детской школы искусств Химок стали стипендиатами престижной программы губернатора Московской области. Из четырнадцати наград, предусмотренных в рамках программы, химчанам удалось завоевать целых четыре.

«Впервые в истории рейтингования учащихся школ искусств Московской области четыре награды уходят в одно учебное заведение. Я хочу сказать спасибо нашим ученикам за их мастерство, труд и настойчивость в учебе, благодаря которым и появляются столь значимые успехи», — рассказала директор школы искусств Инна Монастырская.

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Среди стипендиатов — хор «Камертон» под управлением Анны Клименковой, хореографический ансамбль «Улыбка», признанный Образцовым детским коллективом Московской области и возглавляемый Ларисой Голенковой, а также талантливые солисты Артем Карпов и Дарья Шмакова. Награды включают в себя денежные призы, которые будут направлены на дальнейшее развитие творческих способностей победителей.

Особое внимание заслуживает успех Образцового хореографического ансамбля «Юность» под руководством Лилии Егжовой, который уже четвертый раз подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге.

В связи с этим значительным достижением муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила о начале приема заявок в детские школы искусств на новый учебный год. Регистрация доступна через областной и федеральный портал госуслуг до 15 июня, а дополнительный набор продлится с 20 августа по 30 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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