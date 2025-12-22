Творческие коллективы из Фрязина стали лауреатами международной премии

Торжественная церемония награждения лауреатов молодежной премии «Русский ФРОНТИР» имени Дарьи Даниной прошла в Общественной палате Российской Федерации. На ней отметили артистов из Фрязина.

Фрязино на конкурсе представили два творческих коллектива. Высшую награду в номинации «Молодые деятели культуры и искусства» (категория «Молодые музыканты и исполнители») получил ансамбль казачьей песни «Кладезь» (4-й Донской графа М. И. Платова полк).

Также фольклорный ансамбль «Околица» стал обладателем спецприза жюри в той же номинации и категории.

«Эти значимые достижения являются признанием высокого уровня исполнительского мастерства, преданности национальным культурным традициям и усердной творческой работы коллективов. Победа на международном уровне вносит весомый вклад в укрепление культурного имиджа городского округа Фрязино и служит ярким примером для молодого поколения», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.