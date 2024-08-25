Творческие коллективы из Дмитрова выступили на летнем фестивале на ВДНХ

Творческие коллективы из Дмитрова выступили на мероприятии «Подмосковье — область впечатлений» на ВДНХ. Артисты подготовили увлекательный рассказ об основных достопримечательностях и местах городского округа.

Сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль», заслуженный коллектив народного творчества — ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» и фольклорный ансамбль «Задоринка» представили многообразие культуры и туристического потенциала городского округа на сцене возле Каменского пруда 24 августа.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит в столице с 1 июня по 8 сентября. В его рамках запланировано более 250 тысяч мероприятий: кулинарные мастер-классы, кинопоказы, литературные чтения, выступления артистов, выставки, соревнования по видеоиграм, турниры по шахматам, граффити, активности с питомцами и состязания по командным и одиночным видам спорта. Свыше 600 точек задействованы в фестивале — это территории парков и скверов, дворов и бульваров, спортивных площадок и набережных.

Фестиваль стал крупнейшим в мире летним мероприятием.

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