Творческие и спортивные мероприятия пройдут в Солнечногорске на этой неделе

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

С 24 по 28 сентября в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске состоятся бесплатные мероприятия для всех возрастов. Жителей и гостей округа ждут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, ярмарка изделий ручной работы, а также различные настольные игры.

Любители активного отдыха смогут принять участие в утренней зарядке, спортивных тренировках, занятии по зумбе, традиционном забеге «5 верст», и посетить веревочный парк.

«Осенняя программа продолжает традиции активного отдыха в парковых пространствах округа. Мы предлагаем солнечногорцам разнообразные форматы досуга — от творческих мастер-классов до спортивных активностей, что позволяет каждому найти занятие по интересам», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

С актуальным расписанием, новостями и обновлениями можно будет ознакомиться на информационных стендах в парке, в официальном Telegram-канале и на сайте.