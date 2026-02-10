Творческие и спортивные мероприятия пройдут в парке Богородского округа

В Центральном парке Ногинска подготовили насыщенную программу для гостей всех возрастов. С 11 по 15 февраля пройдут творческие мастер-классы, театральные постановки, спортивные танцы и концерты.

15 февраля в камерном зале парка в 12:00 начнется познавательная программа «Сказки в парке» с участием театральной мастерской «Лица» и поэтического объединения «Лира». Мероприятие будет посвящено памяти поэтессы Агнии Барто.

11 февраля в 17:00 профессиональный художник Виктор Рыбальченко проведет творческую мастерскую по основам живописи и классической скульптуры. 12 февраля в 17:00 в павильоне парка участники любительского объединения «Танцы Голд» продолжат занятия по спортивно-бальным танцам.

15 февраля также состоится концерт «Жить и любить!» вокального коллектива «Гармония-золотой состав». Он будет посвящен Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Все перечисленные мероприятия проводятся бесплатно, вход свободный.