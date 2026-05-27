Творческая встреча с режиссером Кареном Шахназаровым прошла в Лобне

Театральный фестиваль «Русская классика» проходит в Лобне в 30-й раз. Одним из его мероприятий стала встреча с кинорежиссером и сценаристом Кареном Шахназаровым, которая прошла 26 мая во Дворце культуры «Чайка».

Гостей приветствовала глава Лобни Анна Кротова, отметившая огромный талант и удивительный вкус Карена Шахназарова, а также его вклад в развитие российского кинематографа.

«Его работы учат нас думать, чувствовать, любить родную историю и язык. Отрадно, что в рамках нашего фестиваля, посвященного великому русскому слову, Карен Георгиевич нашел время приехать в Лобню», — сказала руководитель муниципалитета.

На встрече режиссер поделился историями из своей жизни и размышлениями о творческом пути. Зрители смогли задать мастеру интересующие вопросы и больше узнать о мире кино, театра и современного искусства.