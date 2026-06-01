Творческая встреча с поэтессой Никой Бахтен прошла в Ногинске

31 мая, в последний день весны, в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина в Ногинске прошла яркая и незабываемая встреча с Никой Батхен. Ника — человек с многогранным творческим проявлением, поэт, сказочница, журналист, организатор культурных событий.

Название для встречи «Ветра Тавриды» было выбрано не случайно. Крым для сегодняшней гостьи — особое место, наполняющее душу светом и вдохновением. Слушая стихотворения из Крымского цикла, мысленно переносишься в места, которые описывает поэт, и проникаешься их удивительной атмосферой. Звучали стихи и о других дорогих автору уголках страны, и волшебные баллады в духе средневековой Ирландии, и пронзительная любовная лирика.

Встреча получилась невероятно теплой и уютной. Участники задавали Нике много вопросов о жизни, творчестве и планах на будущее и не хотели отпускать автора. А все желающие смогли приобрести книги с автографом замечательной гостьи.

Несколько книг Ники Батхен в ближайшее время станут доступны читателям библиотеки. Приходите знакомиться!