Творческая встреча с Оксаной Разумной прошла в библиотеке Воскресенска

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялась творческая встреча с писательницей Оксаной Разумной. Она представила свою первую книгу «Жизнь как калейдоскоп», основанную на реальных историях и личном опыте.

Книга относится к жанру психологической литературы с элементами философии и мотивации. По основной профессии Оксана Разумная — преподаватель рукоделия, также у нее есть актерское прошлое, и она успела попробовать себя в 25 разных профессиях.

После выхода книги с автором связался житель Ирландии, высоко оценивший работу и пожелавший выкупить часть тиража для распространения. Часть книг направили в библиотеки, другая часть участвует в акции «Прочитал — передай другому». Именно такие экземпляры Оксана Разумная привезла в Воскресенск.

На встрече писательница зачитывала отрывки из книги и отвечала на вопросы аудитории, среди которой были ученики лицея имени Стрельцова и участники «Движения Первых».

«Потрясающая библиотека. Люди здесь пропитаны культурой и несут в мир эти ценности», — отметила Оксана Разумная, оценив атмосферу Воскресенска и его библиотеки.