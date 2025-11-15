Творческая встреча с известным волонтером прошла в Лобне

Илья Оленев — поэт, музыкант, член Союза писателей России и волонтер. Он посвящает героям спецоперации стихи, песни и спектакли, возит гуманитарную помощь для военнослужащих и выступает для них с концертами.

На встречу с Ильей пришли добровольцы центра «Свечной блиндажик» и ребята из десятой школы, которые тоже включились в волонтерское движение. Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о вкладе местных волонтеров: машины с гуманитарным грузом отправляют в зону спецоперации каждый месяц, а в добровольческих центрах плетут маскировочные сети, шьют балаклавы и спальники, мастерят окопные свечи и готовят сухие супы и каши.

«Я знаю, что „Свечной блиндажик“ помогает славянской бригаде. Это титанический труд. Буквально два дня назад мне мой друг Грек написал: „Мы взяли Покровск. Благодаря вам“. С точки зрения обычного человека неправильно, то есть, это все-таки взяли бойцы. Но, „благодаря вам“, это значит, что ребята, которым мы помогали, остались живы», — сказал член Союза писателей Илья Оленев.