Творческий вечер поэта Галины Климовой прошел в Богородском округе

Творческий вечер с поэтом Галиной Климовой прошел в Ногинске. Гости встречи с интересом слушали выступление гостьи и говорили о современной поэзии.

Галина Климова — поэт, прозаик, переводчик, заведующая отделом поэзии журнала «Дружба народов». В Ногинской Центральной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина состоялся ее творческий вечер.

Детские и юношеские годы Галины Даниелевны прошли в Ногинске. Здесь она окончила школу, занималась в литературном объединении при газете «Знамя коммунизма», в которой впервые были опубликованы ее стихи.

Даже спустя десятки лет Галина Климова с теплом и любовью говорит о городе своей юности. Ногинску посвящены ее поэтические и прозаические произведения, некоторые из которых прозвучали на вечере из уст автора.

Участники встречи с неподдельным интересом слушали выступление гостьи. Говорили о современной поэзии, судьбе литературных журналов, тонкостях перевода. После чего смогли задать свои вопросы.

В дар библиотеке Галина Климова передала подборку свежих номеров «Дружбы народов» и несколько своих книг.

Встреча получилась яркой, насыщенной и оставила у всех участников много положительных эмоций.