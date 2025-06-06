Творческая встреча с детским писателем Юлией Ивановой пройдет в Мелихове 7 июня

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 7 июня приглашает юных книголюбов и их родителей на творческую встречу с петербургской писательницей Юлией Ивановой. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Юлия Иванова — разноплановый автор, работающий в разных жанрах детской литературы. Из-под ее пера вышли трогательные сказки, познавательные книги для школьников, увлекательные повести и фэнтези-истории.

Писательница отмечена целым рядом наград, она победила в международном конкурсе имени А. Н. Толстого в номинации «Короткое детское произведение» и конкурсе «Новая детская книга».

На встрече Юлия Иванова поделится секретами писательского мастерства, расскажет о том, как создаются сказки, и поведает о своем любимом городе — Санкт-Петербурге, который вдохновляет ее на новые произведения. Особое внимание она уделит серии книг о Чижике-Пыжике, который стал одним из символов северной столицы.

«Вместе разберемся, откуда писатели черпают идеи для своих книг. Как развивать фантазию? Как придумывать историю? Откуда берется вдохновение? Чтобы ответить на эти вопросы, выполним несколько творческих упражнений и, конечно, повеселимся», — пообещала автор своим будущим гостям.

Встреча начнется в 14:00. Она рассчитана на детей от шести лет.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте музея-заповедника «Мелихово».