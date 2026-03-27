Творческая встреча с актером Алексеем Ошурковым прошла в Лобне

Студенты колледжа «Подмосковье» пообщались с известным актером Алексеем Ошурковым и директором театра «Камерная сцена» Светланой Давыдовой. Встречу организовали при поддержке «Молодой гвардии» в формате открытого диалога.

В аудитории царила непринужденная атмосфера: будущие специалисты расспрашивали гостей о нюансах актерской профессии. Алексей Ошурков, знакомый зрителям по сериалу «Солдаты» и фильму «Бумер», откровенно рассказал о своем пути к успеху. Он признался, что путь на сцену не был простым и ему пришлось несколько раз подавать документы на факультет драматургии, прежде чем он нашел свое призвание.

Гости поделились со слушателями профессиональными секретами. Светлана Давыдова, возглавляющая Лобненский драматический театр «Камерная сцена», который входит в число лучших в Подмосковье, отметила важность поддержки творческих инициатив среди молодежи.

Самым активным участникам встречи актер вручил призы — пригласительные билеты на свой моноспектакль «Настройщик». Премьера этой постановки состоялась в феврале 2026 года на сцене «Камерной сцены».

«Для меня большая радость видеть такой живой отклик. Когда студенты задают вопросы не ради галочки, а потому что им действительно интересно, как строится кадр или рождается характер, это дорогого стоит. Десять счастливчиков теперь смогут увидеть всю кухню работы из зрительного зала», — отметил Алексей Ошурков.