Творческая встреча прошла в Центральной библиотеке Ногинска

10 февраля в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в г. Ногинск, в рамках клуба «Литературные встречи», прошел творческий вечер Елены Якушевой-Сидоровой. На встречу пришли любители литературы, друзья и близкие писательницы, коллеги по работе.

Елена Николаевна известна многим жителям Ногинска и Богородского округа как врач, прозаик, поэт и журналист. Является членом Союза журналистов России, Ногинского отделения Союза художников Подмосковья. Это человек удивительной судьбы, который любит и умеет писать красивые стихи, прозу, картины.

Гости библиотеки в этот день смогли ближе познакомиться с душевной поэзией автора. Также Елена зачитала отрывки из сборников «Древо Софонии» (2024 год),

«В то далекое лето» (2025 год). Слушатели отметили живой, образный язык произведений — возникает ощущение сопричастности изображаемым событиям, будто вживую смотришь киноленту тех лет.

Встреча получилась невероятно теплой и интересной. Читатели с удовольствием слушали фрагменты из книг в авторском исполнении. Активно участвовали во встрече, задавая много вопросов писателю. Елена Якушева рассказал о своем творческом пути, о своем отношении к писательскому труду, людях, вдохновляющих на создание сюжетов, об интересных случаях, курьезах и событиях, без которых были бы немыслимы большинство произведений автора.

Такие литературные встречи напоминают о важности чтения и литературы в нашей жизни. Они показывают, что книги способны объединять людей, создавать атмосферу взаимопонимания. Литературная встреча с Еленой Якушевой-Сидоровой стала настоящим подарком для всех присутствующих.