Творческая встреча писателей со школьниками прошла в Лобне

В школе № 8 Лобни прошла четвертая творческая встреча «Мир глазами детей и взрослых». На сцене выступили школьники и молодые авторы, а также представители Союза писателей России.

В актовом зале собрались учащиеся, педагоги и гости из Московской областной организации Союза писателей России. Среди них были председатель правления Сергей Антипов, его первый заместитель Сергей Берсенев, член правления и руководитель пресс-центра Ирина Овчаренко, а также Светлана Белова, которая курирует молодежное движение «Алые паруса».

Юные авторы читали собственные стихи. Для части участников это стало первым публичным выступлением. Волнение было заметно, однако наставники поддерживали ребят и помогали им справиться с эмоциями.

Особое внимание зрителей привлекли участники школьного поэтического клуба «Литературный код». Они поблагодарили своего педагога Галину Леонтьеву за вклад в развитие молодых авторов.

«Благодарим нашего учителя, требовательного и внимательного наставника, который помогает нам раскрывать себя в поэзии и поддерживает на каждом этапе», — отметили школьники.

Встреча стала площадкой для общения начинающих поэтов с опытными литераторами и позволила участникам представить свое творчество широкой аудитории.