Творческий квартирник прошел в молодежном центре «Квартал» в Дмитрове

Фото: КМЦ Сфера

Творческий квартирник прошел в молодежном центре «Квартал в Дмитрове. Ребята пели под гитару песни, которые выбирали сами на свой вкус.

Молодежь пела песни под живую музыку. Кроме традиционной гитары, зрителей познакомили с необычными инструментами — кубкообразным барабаном джембе и шейкером. Участники квартирника сами выбирали любимые композиции.

Чтобы присоединиться к творческой встрече — нужно прийти в центр «Квартал» в доме № 20 на Большевистской улице в Дмитрове или позвонить по телефону: 8 (989) 574-00-86.

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