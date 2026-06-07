Творческая встреча для детей прошла в Химках

4 июня в школе «Флагман» в Химках прошла увлекательная встреча для детей с автором развивающих пособий и мультфильма о дружелюбном лемуре Цедрике. Мероприятие организовала учитель-логопед Ирина Канесева, чтобы в игровой форме помочь ребятам развивать речевые навыки и побудить интерес к познанию мира.

Главным героем встречи стал любимый детьми Цедрик — не супергерой и не инопланетянин, а милый лемур, персонаж, которого Наталья Кротова когда‑то придумала и нарисовала. Дети с увлечением выполняли развивающие задания, участвовали в играх, общались друг с другом и открывали для себя новое.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул: «Встречи с писателями и авторами развивающих пособий вдохновляют детей на чтение и учебу. Здорово, что в школе „Флагман“ организовали такое живое и полезное мероприятие для детей из логопедических групп». В завершение гостья встречи передала в дар школе развивающие пособия, которые станут полезным материалом для педагогов в дальнейшей работе с ребятами.