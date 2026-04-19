Творческая мастерская по рисованию прошла в Химках
В лицее № 10 Химок 16 апреля прошла творческая мастерская «Голос памяти», приуроченная ко Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. К участникам обратилась депутат Химок Надежда Смирнова.
Надежда Смирнова отметила, что этот день — очень важная и тяжелая дата в нашей истории, которая напоминает о том, через какие страдания прошел наш народ. Она подчеркнула, что мы обязаны помнить это и рассказывать правду нашим детям и внукам, чтобы больше никогда и нигде такое не повторилось.
На творческой мастерской школьники рисовали тематические рисунки. Каждый через свое творчество выразил память о тех страшных событиях, уважение к жертвам и благодарность тем, кто выстоял и подарил нам Победу. Работы получились очень разными, но всех их объединяло одно — желание ребят сказать «никогда больше». Подобные мероприятия помогают молодежи не просто узнать факты из учебников, а пропустить историю через сердце.