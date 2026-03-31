Творческая акция о космосе пройдет в Одинцове

С шестого апреля в Одинцовском городском округе начнется прием заявок на участие в акции «Космос в кадре». Школьникам предложат создать видеоролики и анимационные работы о космосе в четырех тематических номинациях.

Инициатива приурочена к Неделе космоса в России и ориентирована на интерес школьников к истории отечественной космонавтики. Участие смогут принять учащиеся с первого по одиннадцатый класс.

Конкурс включает несколько направлений. В номинации «Герои космоса» ребятам предлагают рассказать о жизни и подвиге космонавтов. Тема «История покорения космоса» посвящена ключевым этапам развития отрасли. В категории «Космос и культура» участники могут показать связь космоса с искусством. Номинация «Космос будущего» дает возможность представить собственное видение дальнейших исследований.

Экспертная комиссия выберет сто лучших работ. Их опубликуют на официальных площадках акции.

«Мы ждем яркие и содержательные работы. Важно, чтобы школьники не только проявили творческий подход, но и показали знание истории космонавтики», — отметил представитель организаторов.

Прием заявок откроется в начале апреля. Итоги подведут после завершения отбора конкурсных материалов.