Творческая акция о космосе пройдет в Одинцове
С шестого апреля в Одинцовском городском округе начнется прием заявок на участие в акции «Космос в кадре». Школьникам предложат создать видеоролики и анимационные работы о космосе в четырех тематических номинациях.
Инициатива приурочена к Неделе космоса в России и ориентирована на интерес школьников к истории отечественной космонавтики. Участие смогут принять учащиеся с первого по одиннадцатый класс.
Конкурс включает несколько направлений. В номинации «Герои космоса» ребятам предлагают рассказать о жизни и подвиге космонавтов. Тема «История покорения космоса» посвящена ключевым этапам развития отрасли. В категории «Космос и культура» участники могут показать связь космоса с искусством. Номинация «Космос будущего» дает возможность представить собственное видение дальнейших исследований.
Экспертная комиссия выберет сто лучших работ. Их опубликуют на официальных площадках акции.
«Мы ждем яркие и содержательные работы. Важно, чтобы школьники не только проявили творческий подход, но и показали знание истории космонавтики», — отметил представитель организаторов.
Прием заявок откроется в начале апреля. Итоги подведут после завершения отбора конкурсных материалов.