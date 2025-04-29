Тверь поделилась с Подмосковьем опытом производства коммунальной техники

Около 100 сотрудников муниципальных служб по благоустройству из Подмосковья побывали с рабочим визитом на заводе «Тверской экскаватор», где выпускается спецтехника. Осенью Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уже закупило здесь более 60 погрузчиков.

«Муниципалитеты ежегодно проводят работу по обновлению парка коммунальной техники. Особенно актуально это в летний период, перед началом нового сезона. Мы заинтересованы в оснащенности современными, надежными и эффективными машинами, которые позволят обеспечить качественное выполнение уборки», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Завод, расположенный в Твери, выпускает более 12 моделей различной техники: экскаваторы-погрузчики, коммунальные и гусеничные экскаваторы, мини-погрузчики и навесное оборудование.

Гостям провели экскурсию по производству и показали, как проходит весь процесс — от заготовки деталей до сборки кабины и окраски машин. Также им рассказали, как проверяется качество техники: испытания пружин, прочность сварочных швов, анализ металлов. В завершение состоялась сессия, в ходе которой обсудили вопросы гарантий и обслуживания техники.