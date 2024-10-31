Туры областного первенства по регби прошли в Лосино-Петровском

Соревнования по регби прошли на стадионе в Лосино-Петровском. Участники состязались в двух возрастных категориях.

Спортсмены до 16 лет выступили в категории «Регби-15», до 18 лет — в категории «Регби-7». Лосино-Петровский на туре первенства представила команда спортивной школы «Олимп». Ребята выступили в обеих категориях.

В результате команда заняла в первой категории первое место, обыграв спортивную школу олимпийского резерва по игровым видам спорта со счетом 34:14.

Третий тур пройдет через неделю. В нем сборная из Лосино-Петровского встретится с командой из Наро-Фоминска.

Во второй категории регбисты из Лосино-Петровского стали серебряными призерами, уступив команде из Долгопрудного.

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