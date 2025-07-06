Турслет в рамках Спартакиады трудящихся прошел в Серпухове

В городском округе Серпухов с 4 по 6 июля провели традиционный туристический слет, который стал частью XXIV Спартакиады трудящихся. Участниками состязаний стали 19 команд.

От имени главы Серпухова Алексея Шимко его заместитель Оксана Лебедева поприветствовала собравшихся.

«Турслет давно уже стал традицией трудовых коллективов Серпухова. Приятно видеть семьи и единомышленников, которые в спортивной борьбе отстаивают честь своих организаций», — сказала Оксана Лебедева.

Организовали мероприятие Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Серпухов, Межпоселенческий центр «Надежда» и муниципальная Федерации туризма. В этом году слет провели в 24-й раз, в следующем — ожидается 25-е юбилейное мероприятие.

Собравшиеся состязались в различных дисциплинах: преодолевали длинную и короткую туристические пешеходные дистанции, соревновались в ориентировании, участвовали в конкурсе капитанов и конкурсе художественной самодеятельности. Также в этом году добавились новые испытания: конкурсы быта, поваров, рыбаков и туристское многоборье, усложненное новыми станциями и повышенными требованиями к организации лагеря. Помимо этого, появились три новые номинации: «Самый безопасный лагерь», «Комфортная среда» и «Самые туристические лагеря».

Участников разделили на две подгруппы: крупные и небольшие предприятия. Победителем первой подгруппы стала команда «Смельчаки», почетное второе место досталось команде Т-75 и третье — филиалу Военной академии Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации. Во второй подгруппе лидировали новички из компании «Технониколь», на втором месте оказалась команда Водоэнергосервиса, а третье завоевали участники из «Металлист-оптик».