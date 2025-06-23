Турслет учащейся молодежи прошел в Шатуре

В состязаниях на берегу реки Поля приняли участие семь команд образовательных учреждений округа. Ребята соревновались в двух возрастных группах: от 12 до 15 лет и от 16 до 18 лет.

Начальник отдела спорта администрации Шатуры Ольга Руденко рассказала, что школьники учились преодолевать полосу препятствий, технике водного туризма и обустройству быта в полевых условиях — установке палатки, разведению костра и приготовлению пищи на огне.

Сначала ребята прошли испытания контрольно-туристического маршрута, затем демонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшему, работали с картой и компасом, определяли лекарственные и ядовитые растения, отрабатывали технику вязания узлов и соревновались в стрельбе. Препятствия на байдарках преодолевали как опытные туристы, так и новички. После всех испытаний участников турслета ждал обед с полевой кухни, отдых и песни у костра.

В младшей возрастной группе победителями стали «Мещерские бродяги» из шатурской школы № 4. Команда постоянно участвует не только в муниципальных соревнованиях, но и представляет округ на областном и всероссийском уровне. В старшей возрастной группе сильнее всех оказалась команда студентов Шатурского энергетического техникума.