Турслет рабочих коллективов прошел в Волоколамском округе

В течение трех дней команды, собравшиеся в селе Осташево, состязались в выносливости и сплоченности. В заключительный день состоялись соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната.

Заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Марнова рассказала, что участники турслета активно проявляли свои таланты, устраивали мастер-классы, концерты, и конкурсы, демонстрировали прекрасное владение сценическим искусством и кулинарными секретами. «Турслет подтвердил важность активного отдыха и спорта, стал площадкой для новых знакомств и вдохновляющих событий», — отметила Марина Марнова.

В соревновательном стрелковом и творческом блоке лучшей стала команда «Родники», в спортивном — «Ну, погоди!» из Спасской школы, а в туристском — «Сыческие вихри».

Победу в общекомандном зачете по итогам трех дней одержали «Родники», второе место — у команды «Солянка» из села Осташево, на третьем — «Романтики» из Волоколамской школы № 3. Победители и призеры получили памятные подарки.